Grèves Ryanair : pas de fumée blanche à attendre avant début octobre, “je déconseille toujours d’acheter un billet à Toussaint ou à Noël”

”D’abord on fait grève, et puis on négocie”, nous disait il y a une semaine Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE et visage des grèves Ryanair ces dernières années. Quelques jours après la fin de ce quatrième mouvement de deux jours depuis la mi-juillet, on ne voit toujours pas de fumée blanche apparaître. “C’est le calme plat, la balle est dans leur camp, lance Didier Lebbe ce mercredi. C’est à eux de bouger et de nous proposer quelque chose. Mais si jamais ils bougent, ils le feront discrètement.”