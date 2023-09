Les vacances d’hiver cartonnent : 20 % de réservations en plus par rapport à 2022, “un doublement des réservations pour certaines destinations”

À lire aussi

Il faut dire que le nouveau (depuis l’an dernier) calendrier scolaire des Wallons permet de partir plus loin et plus longtemps. “Les destinations les plus prisées par les vacanciers wallons pour le congé d’automne sont l’Égypte et les îles Canaries de Gran Canaria et Lanzarote. Si l’on considère le budget moyen alloué aux vacances, on constate une augmentation par rapport à l’année dernière. Les Wallons dépensent en moyenne 950 euros par personne aujourd’hui, contre 920 euros en 2022. Les vacanciers choisissent également de passer environ huit jours sur leur lieu de destination et de préférence dans un hôtel avec une formule tout compris”, apprend-on encore.

Et pour les vacances de Noël et même le début de l’année 2024, la tendance est la même, que ce soit pour des séjours au ski ou au soleil, comme l’explique Tim van den Bergh, directeur de Sun&Beach holidays de Sunweb Group. “Nous constatons un doublement des réservations pour certaines destinations par rapport à 2022. Les séjours au ski ne sont pas en reste et connaissent aussi une hausse considérable de 120 % par rapport à l’année dernière, avec Les Arcs et La Toussuire en tête de liste des destinations préférées.”