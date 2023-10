La Fermette de la Petite Reuleau, à Ciney, est un havre de paix moderne et authentique en pleine campagne, idéal pour une escapade romantique. Vos hôtes, passionnés de nature, de construction et de décoration, ont rénové cette bâtisse du XIXe siècle avec goût et respect de l’environnement.

Le gîte est entièrement équipé, il vous suffit d’apporter quelques vêtements. Profitez de la région en chaussant vos bottines pour une belle promenade.

De retour, détendez- vous dans le sauna privé ou dans un bain chaud, puis dégustez une bière régionale ou un thé près du poêle à pellets.

Au cœur de l’hiver, vivez la magie de Noël à Ciney, en découvrant les Féeries du Parc, un magnifique marché de Noël­ qui prend place dans le cadre exceptionnel du Parc Saint-Roch, qui se métamorphose pour l’occasion et prend des allures de conte de fées…