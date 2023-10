Imaginez une villa en bois, décorée avec soin, au bord d’un lac, entourée d’une nature majestueuse…

Vous êtes proche des activités des Lacs de l’Eau d’Heure, tout en profitant d’un calme olympien.

Explorez le lac à vélo ou marchez le long en hiver, puis savourez un chocolat chaud.

Les jours de pluie, vivez des aventures en véhicule amphibie, résolvez des énigmes en escape game, ou défiez vos amis au laser game.

©VisitWallonia.be

Les possibilités sont infinies pour des moments inoubliables en famille !

À proximité, ne manquez pas la visite du barrage de la Plate Taille, le plus grand barrage de Belgique et le seul visitable de l’intérieur. Au programme : une visite dans les entrailles de la Terre et un ascenseur qui vous conduira à la salle des machines, puis au point culminant : la vue panoramique depuis le 5e étage de la tour d’observation… à couper le souffle !