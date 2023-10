Et pour cause, l’hôtel célèbre le folklore local et en particulier celui de la région du Centre…

Avec ses fameux Gilles et leurs oranges.

Aussi, dès votre arrivée, vous pourrez voir que l’ambiance est à la fête.

Ici, l’esprit du carnaval règne en maître.

Les couloirs évoquent les pavés foulés par les sabots, les douches et certaines vitres

sont décorées de Gilles, une fanfare discrète joue en fond sonore, et de nombreuses photos du carnaval ornent un mur.

©VisitWallonia.be

Et bien sûr, une imposante sculpture en forme d’orange trône fièrement dans le hall d’entrée.

Le tout niché à l’intérieur d’un bâtiment… orange, surmonté d’une tranche d’orange. Une immersion totale dans la culture locale, en toute originalité.

Bien sûr, il va sans dire que si vous êtes dans le coin à l’occasion du carnaval de Binche, vous aurez la quasi obligation de vous y rendre !

Sinon, rendez-vous au Musée international du Carnaval et du Masque, autre immanquable de la région.