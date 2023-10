Chaque chambre célèbre un matériau, offrant une expérience unique : la quiétude du bois, la versatilité industrielle du béton, l’élégance du marbre de Carrare, la chaleur du cuivre ou les lignes géométriques de la pierre bleue…

Les propriétaires, passionnés d’architecture et de design, partagent volontiers l’histoire de la création de cette maison écoresponsable. Ils sont aussi de précieux guides pour explorer la région : abbayes, musées, randonnées à pied ou à vélo, brasseries, produits locaux...

Le Brabant wallon regorge de découvertes !

©VisitWallonia.be

Une adresse où l’élégance rencontre l’authenticité.

À quelques kilomètres, à Louvain-la-Neuve, explorez l’univers du créateur de Tintin et Milou au Musée Hergé. Plongez dans l’univers du dessinateur et découvrez ses influences, son enfance, ses romans préférés. Une activité qui séduira petits et grands.