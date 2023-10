L’Europe veut légiférer sur la taille des bagages en cabine, une bonne nouvelle pour le portefeuille

En fait, chaque compagnie a son propre règlement, avec plus ou moins de largesse pour les voyageurs. Certains billets comprennent un petit bagage à main de 10 kg ainsi qu’un petit sac à dos ou sac à main, d’autres n’autorisent qu’un sac, la valise devenant payante. On pense évidemment à Ryanair qui fait payer depuis quelques années le bagage cabine de 10 kg, ce qui avait fait grincer des dents à l’époque.

Pour harmoniser le secteur, l’Europe veut mettre en place un nouveau règlement. “Les eurodéputés, en réaction à une pétition de citoyens, ont voté ce mercredi en faveur d’une harmonisation des règles sur la taille des bagages à main en cabine. Les compagnies aériennes appliquent en effet des politiques différentes, ce qui est source de confusion et engendre un flou pour les passagers, avec souvent à la clé le paiement de suppléments… parfois plus élevés que le prix du billet…”, relaye le site spécialisé Pagtour.

Ainsi, le Parlement européen invite la Commission européenne à changer la législation. Le but est de fixer les dimensions maximales de la valise cabine, et surtout d’interdire un supplément pour les valises entrant dans cette nouvelle norme. “Seul hic, cette résolution n’est pas contraignante.”

Alors, coup dans l’eau ? Non car cela permettra au moins d’éviter les amendes et suppléments. On peut aussi espérer un retour du bagage à main gratuit en cabine, mais cela devra faire l’objet de nouvelles discussions. Enfin, une seule taille standard, cela évite du stress et d’acheter une valise dans la précipitation.