Les syndicats furieux contre l’Onem dans le dossier Ryanair: "Des travailleurs doivent rembourser 1000 à 6000 € suite à une fraude de la compagnie!”

En d’autres termes, tant que le dialogue va dans le bon sens, il n’y aura pas de nouvelle grève. Mais les vacances de Toussaint ne sont pas sauvées à coup sûr. “Tout dépend du dialogue et de ce qu’on nous propose”, complète-t-il.

Mais là où il est plus prolixe, c’est face à un courrier reçu par des salariés de Ryanair de la part de l’Onem. “Ces derniers jours, certains politiques sont enfin sortis du bois pour dénoncer les pratiques de la compagnie. Il y a même eu un débat au Parlement à ce sujet. C’est très bien, et on promet même des actions. Mais tout ce qu’on voit arriver, c’est un courrier de l’Onem qui réclame 1 000 à 6 000 € aux travailleurs qui avaient bénéficié du chômage économique durant la crise sanitaire !”

Des sommes réclamées car Ryanair aurait fraudé. “Ryanair est en tort, ce n’est pas nouveau. Mais c’est aux travailleurs qu’on demande des comptes, c’est scandaleux ! Ils ont quelques jours pour aller se défendre en fournissant notamment des documents justificatifs que Ryanair ne fournit même pas…”

Parmi les personnes concernées, on retrouve aussi bien des pilotes que du personnel de cabine. “Certains ne parlent même pas français ni néerlandais et d’autres travaillent désormais sur d’autres bases européennes depuis la fermeture de la base de Bruxelles, indique Didier Lebbe. Au total, on parle de 180 dossiers dans 14 bureaux différents de l’Onem, cela va être un beau bordel (sic). La morale de l’histoire, c’est qu’on demande de l’aide et qu’on nous répond en sanctionnant des travailleurs. De qui se moque-t-on ?”