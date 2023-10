Mauvaise nouvelle si vous voyagez: le prix des nuits d’hôtel devrait (encore) augmenter en 2024 !

Les hausses de prix, on ne s’y habitue décidément pas. Alors que certains affirment que le plus dur de la crise inflationniste est derrière nous, notamment dans la grande distribution, il faut encore s’attendre à des hausses de prix dans certains secteurs. C’est le cas notamment pour le tourisme, et plus précisément pour le prix des nuitées dans les hôtels. C’est en tout cas ce que prévoit le rapport Hotel Monitor 2024 d’Amex GBT.