Une journée dans la peau d’un contrôleur aérien : dans les coulisses de skeyes, avec une vue plongeante sur Brussels Airport (REPORTAGE)

Skeyes est l’entreprise publique autonome belge chargée du contrôle du trafic aérien, de la formation des contrôleurs aériens et personnel technique, et de l'installation et de l'entretien de l'infrastructure de navigation aérienne dans la zone dont la Belgique est responsable. La société prend ce nom en 2018 ©cameriere ennio

Il a fallu d’abord passer un contrôle de sécurité, mais aussi se munir d’un badge que nous avons dû utiliser presque à chaque porte franchie. Pour commencer, nous avons eu un entretien avec Alain Du Bois, Safety Advisor pour cette entreprise publique autonome. Nous lui avons parlé de cet inquiétant rapport venu des États-Unis : 46 collisions ont été évitées de justesse dans le ciel américain rien qu’en juillet 2023. Quid de la Belgique ? “En 2022, nous n’avons répertorié aucun incident grave dans le ciel belge, assure-t-il, rapports à l’appui. Il faut savoir que le moindre incident est répertorié chez skeyes. Cela peut même être un oiseau percuté par un avion, un pilote qui semble avoir vu un drone ou encore des personnes qui utilisent des lasers vers les avions.”

Skeyes est l’entreprise publique autonome belge chargée du contrôle du trafic aérien, de la formation des contrôleurs aériens et personnel technique, et de l'installation et de l'entretien de l'infrastructure de navigation aérienne dans la zone dont la Belgique est responsable. La société prend ce nom en 2018 ©cameriere ennio

Pas de panique donc, mais c’est pour cela que le métier de contrôleur aérien est très réglementé. “Un shift de jour dure 7h, mais les contrôleurs ne peuvent pas travailler plus de deux heures d’affilée, précise Peggy Devestel, COO de skeyes, qui a été contrôleuse aérienne durant plus de 20 ans. La principale qualité pour faire ce métier, c’est de savoir garder son sang-froid quelles que soient les circonstances. Il faut aussi savoir rapidement traduire des informations techniques de manière pratique. Et puis, il faut savoir réagir rapidement et communiquer avec ses collègues.”

Skeyes est l’entreprise publique autonome belge chargée du contrôle du trafic aérien, de la formation des contrôleurs aériens et personnel technique, et de l'installation et de l'entretien de l'infrastructure de navigation aérienne dans la zone dont la Belgique est responsable. La société prend ce nom en 2018 ©cameriere ennio

Nous avons pu visiter les deux lieux où les contrôleurs aériens exercent leur métier. Tout d’abord, nous avons grimpé 10 des 11 étages de la tour de contrôle de l’aéroport de Zaventem. Là-haut, on a pu découvrir une vue imprenable à 360 degrés, même si c’est le tarmac de l’aéroport qui reste le plus important. Le dernier étage est exclusivement réservé aux contrôleurs aériens, mais le niveau situé juste en dessous est une copie conforme de la salle de contrôle. Elle sert de zone de secours en cas de maintenance informatique, par exemple. D’ailleurs, tous les écrans étaient prêts à l’emploi et nous avons pu assister au décollage et à l’atterrissage de plusieurs avions qui avaient l’air bien petits vus d’en haut. Dans cette tour, le job est donc de gérer les avions qui arrivent et qui repartent de cet aéroport.

Skeyes est l’entreprise publique autonome belge chargée du contrôle du trafic aérien, de la formation des contrôleurs aériens et personnel technique, et de l'installation et de l'entretien de l'infrastructure de navigation aérienne dans la zone dont la Belgique est responsable. La société prend ce nom en 2018 ©cameriere ennio

L’autre endroit stratégique se situe dans les bâtiments, dans une ambiance plus feutrée. Pas de vue sur les pistes, puisque le centre CANAC gère ce qu’il se passe dans le ciel, après le décollage, mais aussi pour les avions qui traversent notre espace aérien. Dans cette salle énorme répartie en plusieurs zones géographiques et une zone réservée aux vols militaires, les contrôleurs gèrent tout ce qu’il se passe jusqu’à 8 kilomètres au-dessus de nos têtes.

Un métier qui est donc à haute responsabilité, et qui fait rêver. Cela tombe bien, skeyes recrute. Jusqu’au 22 octobre, vous pouvez envoyer votre candidature. Pour ce faire, il faut avoir entre 17 et 30 ans, et ne pas forcément avoir un diplôme universitaire. La formation dure en effet près de 3 ans avant qu’on ne devienne officiellement contrôleur aérien. Au total, 28 profils sont recherchés, inscription via le site internet de skeyes.

Skeyes est l’entreprise publique autonome belge chargée du contrôle du trafic aérien, de la formation des contrôleurs aériens et personnel technique, et de l'installation et de l'entretien de l'infrastructure de navigation aérienne dans la zone dont la Belgique est responsable. La société prend ce nom en 2018 ©cameriere ennio