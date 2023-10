Attaque terroriste à Bruxelles : pas d’impact significatif sur le tourisme

À lire aussi

Lundi, l’acte visiblement isolé d’Abdesalem L. a coûté la vie à deux supporters suédois venus assister au match face aux Diables Rouges. De quoi pointer une nouvelle fois Bruxelles comme ville à risque ? Les autorités ont rapidement réévalué le niveau de menace et renforcé la présence policière dans les rues. Pour Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de la Brussels Hôtels Association, la situation de 2016 et celle vécue aujourd’hui, sont différentes. “Au-delà de l’horreur des faits, il n’y a aujourd’hui pas de mesures de restriction et l’auteur des faits a été très rapidement appréhendé. Il faut d’ailleurs saluer le travail des forces de police qui sont intervenues immédiatement. Certes, il faudra attendre la suite des événements pour déterminer si cet acte terroriste aura un réel impact sur les activités touristiques à Bruxelles. Je ne vais pas dire qu’il n’y a eu aucune annulation depuis l’attaque, mais on n’observe pas d’impact significatif sur l’activité, à ce stade. Notre secteur a déjà beaucoup souffert ces dernières années, avec les attentats, la crise du Covid, etc. On espère que la situation reviendra vite à la normale et qu’on ne va pas à nouveau vivre des heures sombres.”