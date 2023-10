La folie d’Halloween s’empare des parcs d’attractions : voici les meilleurs endroits pour se faire peur !

Walibi : deux expériences et des nouveautés

Il faudra avoir le cœur bien accroché. ©Walibi

Le parc wavrien s’est spécialisé dans l’événement ces dernières années. Ce n’est pas toujours du goût des riverains, mais l’événement est chaque année grandiose et sans commune mesure en Belgique. Cette année encore, les activités vont s’enchaîner, pour tous les âges. Cette année, l’offre est d’ailleurs distincte pour les familles et les plus grands. “Walibi proposera d’une part, une offre Halloween familiale (du 22 au 26 octobre et le 5 novembre) avec des décors et animations spécialement conçus pour les enfants. ​ Les nocturnes (le 21 octobre, du 27 au 31 octobre et du 1er au 4 novembre) seront, en revanche, réservées aux amateurs de frissons intenses. Le parc sera ouvert jusqu’à 18h pendant les journées familiales et jusqu’à 22h lors des nocturnes”, annonce le parc.

Au rayon des nouveautés, on retrouve une offre élargie pour les nocturnes, qui passent de 7 à 10 soirs. Au menu : quatre maisons hantées et cinq zones terrifiantes, mais aussi des spectacles durant les journées familiales.

Des spectacles sont prévus pour toute la famille. ©Walibi

En ce qui concerne les tarifs, tout ne sera pas compris dans le ticket d’entrée. “Le tarif du ticket d’entrée 'adulte' varie entre 48 € et 53 € en fonction de l’expérience et de la date de visite. Le tarif 'enfant' varie, quant à lui, entre 43 € et 48 €. L’accès aux trois maisons hantées est payant. Il faudra compter 9 € pour la nouvelle maison Pandemonium et 8 € pour Nagulai et The Curse of Amun”, précise Walibi.

Pairi Daiza : ouverture jusqu’à 21h30, pour des spectacles familiaux

Les animaux participent à la fête. ©Pairi Daiza

À Pairi Daiza, il faut bien sûr éviter les shows trop bruyants et une foule qui hurle constamment pour préserver la qualité de vie des animaux. On est donc sur un événement beaucoup plus familial, mais avec des spectacles et animations, ainsi que des nocturnes. “Entre le 21 octobre et le 4 novembre, les visiteurs pourront profiter d’ouvertures tardives jusqu’à̀ 21h30 avec un riche programme de spectacles et d’animations combinant technologies et traditions”, apprend-on.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir plus de mille potirons dans les allées du parc. “Ces courges de saison décorent les 75 hectares du jardin et vont nourrir ou amuser les animaux. Certains, comme les éléphants et les gorilles, en mangent. D’autres y trouvent une occupation.”

Tout le parc sera décoré. ©Pairi Daiza

Au niveau des activités, le parc prévoit des spectacles son et lumière, mais aussi des artistes qui déambuleront dans les allées. Pour les tarifs, ils restent inchangés par rapport à la normale.

Durbuy Adventure Valley : six “scare zones”

Même les activités sportives de Durbuy Adventure Valley se mettent en mode Halloween. Mais ce n’est pas tout. Cette année, six “scare zones” ont été ajoutées aux activités. Cela va de l’amusant au carrément terrifiant, avec notamment une zone dédiée aux dinosaures. Pour les enfants, le parc a mis sur pied la Forêt Enchantée, où ils pourront découvrir un monde magique sans trop se faire peur. Pour les plus de 12 ans, le rendez-vous est fixé dans la “mystery box”.

Enfin, une soirée déguisée est prévue le 31 octobre.

Plopsa et Bellewaerde : les parcs flamands se mettent à l’heure wallonne

Les vacances de Toussaint ne commencent que dans une semaine au nord du pays, mais les parcs flamands seront bien ouverts avec leurs horaires de vacances dès ce samedi. L’occasion d’aller y jeter un coup d’œil en évitant les grosses foules. À Bellewaerde, les plus petits pourront profiter, dans la zone qui leur est réservée, du parcours “un bonbon ou un sort”. Pour les plus grands, deux nouvelles maisons hantées sont prêtes à faire frissonner ceux qui auront le courage d’y mettre les pieds : Freaky Forest et Voodoo Vilains.

À Plopsaland, il faudra débourser 23€ de plus si vous voulez découvrir les maisons hantées du parc. Ce n’est pas donné, mais il y a de la nouveauté. On pense notamment au MAD Rat by Fante, un nouveau labyrinthe, ou encore au Krampus, une expérience sur un démon de Noël, ou encore au CandyStein by Trésor, une usine de bonbons confectionnés à partir… d’humains. Pour les maisons hantées, il s’agit de Scarerow et de Skrämma. Tout un programme.

À l’étranger, il y a aussi de quoi profiter d’un Halloween hors norme

Disney : l’immanquable rendez-vous familial

Pas question de grands frissons de terreurs si vous vous rendez à Disneyland Paris depuis le 1er octobre et jusqu’au 5 novembre. Quelques zones un peu plus sombres seront bien au menu – en plus de la maison hantée accessible durant toute l’année –, mais ce sera surtout l’occasion de refaire la rencontre des méchants des aventures de Disney durant la parade, et des “esprits farceurs” proposés par le parc.

Chaque soir, le château de la Belle au bois dormant rassemblera les visiteurs pour un spectacle impressionnant en mode Halloween. Le château promet d’être ensorcelé et d’émerveiller petits et grands. En plus de cela, deux spectacles inédits seront proposés au public, sur le thème des “Hôtes Mystérieux”.

Parc Astérix : peur sur le parc !

Les héros gaulois ont du boulot face à la menace de peur qui plane sur le parc depuis le 30 septembre, et jusqu’au 5 novembre. “Si les précédentes ont pu vous faire frissonner, celle-ci va vous glacer le sang ! Une expérience multisensorielle et immersive qui vous fera hurler de peur : bienvenue dans le Tombeau des Dieux, où reposent les âmes les plus maléfiques de l’histoire d’Égypte. Condamnés à l’enfer éternel, les dieux Sobek, Anubis et Apophis seront prêts à tout pour mettre le chaos dans l’esprit des visiteurs. Du couloir des lamentations, en passant par le puits des damnés, la nécropole d’Anubis ou encore le Vortex des âmes, aurez-vous assez de courage pour survivre aux neuf épreuves du tombeau des Dieux ?”, promet le parc français.

Efteling : une ambiance d’automne plutôt que de peur

Chaque année, Efteling mise plutôt sur une ambiance d’automne plutôt que sur les frissons glacés d’Halloween. Si des nocturnes et des spectacles et animations sont prévus dans le parc hollandais, l’ambiance restera familiale et on ne devra pas y aller pour se faire peur. Par contre, les décors sont impressionnants.

Europa Park : 180 000 citrouilles et 15 zones thématiques

Les Allemands mettent les petits plats dans les grands depuis le 30 septembre, avec 15 zones thématiques et 180 000 citrouilles réparties dans le parc, rien que ça ! Certaines zones conviendront mieux aux enfants, notamment le quartier français, tandis que d’autres seront réservées aux plus grands. Un labyrinthe a également été mis en place dans le parc. Enfin, la “Ed’s Halloween Parade” aura lieu tous les jours à partir de 17h30 et traversera tout le parc.