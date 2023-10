Tourisme : du jamais vu pour les réservations en vue des vacances de Toussaint, “46 % de réservations en plus par rapport à 2022”

Dernier exemple en date avec les vacances de Toussaint. Il y a un mois, Sunweb annonçait une augmentation des réservations pour les vacances d’hiver (Toussaint compris) d’environ 20 %. Pour un tour-opérateur en pleine croissance, cela pouvait s’expliquer par une augmentation de ses parts de marché. Mais quand TUI, tour-opérateur numéro 1 depuis des années, annonce une hausse de 46 % des réservations pour les vacances de Toussaint par rapport à 2022, on peut parler de véritable phénomène de société. “L’envie de voyager des Belges s’exprime clairement dans les chiffres de réservation, annonce TUI. Nous enregistrons en effet 46 % de réservations en plus pour ses voyageurs francophones par rapport au congé de 2022. Les vacances d’automne pour les familles francophones durent deux semaines et commencent une semaine plus tôt que celles des Flamands. Et elles ont clairement choisi la première semaine, plus avantageuse. Pas moins de 64 % d’entre elles prendront l’avion pendant que les écoliers flamands sont encore sur les bancs de l’école. Le tiers restant a opté pour la seconde semaine qui compte un jour férié (le 1er novembre). Les destinations choisies par le public francophone offrent une garantie de soleil et des températures agréables.”

Et cette augmentation n’est pas uniquement due au changement de calendrier scolaire, puisqu’il était déjà le même en 2022. Clairement, les Belges ont besoin de soleil et la crise ne semble pas leur mettre des bâtons dans les roues. “L’Espagne, comme toujours à la tête du classement, rassemble plus d’un tiers des réservations. Une destination se distingue particulièrement cette année, c’est la Tunisie qui occupe la deuxième place, rassemblant près de 20 % des réservations. Ses infrastructures hôtelières au rapport qualité-prix imbattable ont conquis de nombreux vacanciers. Le fait de pouvoir y parler français est aussi un élément qui séduit les voyageurs francophones. La Grèce et ses îles (Rhodes, Cos et la Crète) font encore partie de l’offre estivale pendant la première semaine mais à un prix de basse saison. Ce n’est donc pas étonnant que la Grèce se trouve à la sixième place dans le classement des destinations favorites. Le prolongement de la saison d’été pour l’île de Rhodes jusqu’à la mi-novembre répond clairement à une demande du marché.”

Dépenses moyennes : 1208 euros

Des destinations qui restent plus ou moins abordables mais on n’oublie pas non plus les séjours lointains comme le Cap-Vert, le Mexique et la République dominicaine qui se sont ainsi glissés dans le top 10. “Du côté des escapades, les citytrips remportent la palme et les francophones sont plus nombreux cette année à opter pour la découverte d’une ville. Rome, Londres et Barcelone, le top 3, enregistrent de très belles croissances. Côté budget, les vacanciers francophones de TUI dépensent en moyenne 1208 euros pour des vacances en avion, 173 euros pour une escapade proche en voiture, 216 euros pour des vacances en voiture et 508 euros pour un citytrip.”

Pour les prochaines périodes de réservations, les signaux restent également au vert foncé. Pour les sports d’hiver, les derniers chiffres publiés par Savoie Mont Blanc évoquent une hausse des réservations et surtout une anticipation des démarches chez les Belges. “Alors que la saison hivernale approche, cinq Belges sur dix se sont déjà déclarés prêts à partir, faisant preuve d’une anticipation plus marquée que leurs homologues français”, lit-on.

Au niveau du budget, pas de gros changement non plus pour les habitués de la montagne qui prévoient la même somme pour leur séjour. Le plus gros frein n’est pas budgétaire mais plutôt climatique, avec une crainte de plus en plus marquée d’un manque d’enneigement.

Enfin, les derniers chiffres sur les intentions de voyage des Belges pour 2024 publié par l’ABTO confirment la tendance de fond : les Belges comptent autant voyager qu’en 2019, année de tous les records.