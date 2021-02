Le secteur du tourisme est à l’arrêt depuis un an. Et en plus de souffrir économiquement, le secteur a vu son image en pâtir. À tort ou à raison, beaucoup ont résumé l’explosion des cas lors des deux vagues comme un résultat des voyages à l’étranger, et le même discours a été entendu après les vacances de Noël.

Au niveau politique, la prudence a été de mise ces dernières semaines, notamment avec l’interdiction des voyages non essentiels jusqu’au 1er mars. Une nouvelle mesure qui ne fait que mettre un bâton supplémentaire dans les roues des voyagistes, mais qui a au moins le mérite d’être claire et facilement applicable.

(...)