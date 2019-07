Sur le portail qui mène au 14, rue des cent villas, trois lémuriens s’agitent. Quand la porte s’ouvre en grinçant les primates bondissent, et disparaissent un arbre. Un homme apparaît dans l’embrasure de la porte. Ian Périnet est français et habite depuis un mois à Mamoudzou, sur l’île de Mayotte. Mais ce territoire d’outremer n’est que l’escale d’un projet plus vaste : six mois de voyage avec sa compagne et leurs trois enfants.

(...)