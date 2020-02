L’ABTO et le Fonds de garantie voyages ont mené une enquête auprès des Belges pour connaître leurs intentions de voyages.

Les Belges aiment partir en vacances, ce n’est pas une nouveauté. Depuis plusieurs mois, l’ABTO (l’Association belge des tour-pérateurs) et le Fonds de garantie voyages ont mis sur pied un nouvel outil permettant de mieux comprendre les intentions de voyages des Belges. Une manière de mieux comprendre le marché, mais aussi d’apporter une expertise pour tous les professionnels du tourisme cherchant à toucher une clientèle plus large. " Nous avions jusqu’à présent des chiffres et des données concernant les clients des tour-opérateurs, mais nous avons élargi notre base d’analyse à toutes les personnes qui partent ou comptent partir au moins une nuit en Belgique ou à l’étranger, explique Pierre Fivet, administrateur et porte-parole de l’ABTO. Nous découvrons donc toute une série de voyageurs sur lesquels nous n’avions pas d’informations. "