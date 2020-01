La petite enclave de Goa est un Etat, non une ville, qui se situe en Inde du Sud et a comme capitale Panjim. 450 années de colonisation portugaise ont laissé de nombreuses traces.

Indépendant depuis 1961, avec une population de 1,5 million d’habitants, il est l’Etat le plus riche du sous-continent indien. Le tourisme y est en forte croissance. Ce sont curieusement les hippies qui ont fait sa renommée. Dans les années soixante, c’est par milliers qu’ils ont afflué, caressant des rêves d’un monde meilleur, festoyant à longueur de journée et de nuit sur les plages d’Anjuna et de Vagator, organisant des rave parties ou la drogue circulait librement.

