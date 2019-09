Le M/S Tchekhov, c'est son nom, permet aux amoureux des croisières de venir découvrir les charmes de la Russie. Sous l'appellation "La voie des Tsars", deux possibilités s'offrent aux touristes: partir de Moscou et rejoindre Saint-Pétersbourg en naviguant durant 12 jours et 11 nuits sur deux grands fleuves (la Volga et la Néva) et sur les grands lacs, le tout avec des escales permettant de découvrir la Russie "profonde"; l'autre option est de faire le même parcours, mais dans l'autre sens. Deux questions viennent tout de suite à l'esprit de l'intéressé: quels sont les atouts d'un tel voyage et à quoi ressemble ce bateau sur lequel on va passer une dizaine de jours? Eléments de réponse.

Le bateau le plus haut de gamme naviguant en Russie

Lors de notre arrivée à bord du M/S Tchekhov, dans l'un des deux ports de Moscou, l'odeur encore toute fraîche de peinture nous font comprendre que les finitions ont été réalisées quelques instants même avant notre venue. Le personnel à bord, nous souhaitant la bienvenue avec la traditionnelle offrande du pain et du sel, semble un peu stressé et usé par les préparatifs de dernière minute. Dans deux jours, les premiers clients pointeront le bout de leur nez pour le départ officiel de la nouvelle saison.

Pour le M/S Tchekov, c'est aussi une grande première! Si le bateau existait déjà, il a profité de l'hiver 2018 pour se refaire une petite beauté. "Ce qui a changé? Tout. On a tout reconstruit, des cabines jusqu'aux espaces collectifs, car c'est dans ces espaces collectifs qu'on organise tout et que toute la vie du bateau a lieu. Le bateau avant rénovation, vous ne pouvez même pas l'imaginer..." C'est en ces termes qu'Alain Souleille, président All-Ways - Rivages du Monde, tour opérateur en charge de cette croisière, nous présente son petit bijou.

Mais alors, que trouve-t-on à l'intérieur? 74 cabines de différentes tailles donnant sur l'extérieur et avec deux fenêtres pour permettre aux touristes d'admirer les paysages en cours de navigation. Ces cabines ont été toutes rénovées: "L'accent porte sur l'esthétique, du point de vue des couleurs, du choix des moquettes, du choix des matériaux. Dans une gamme de ton pastel, elles invitent à la sérénité dans un cadre épuré.". Chaque cabine dispose d'une télévision ainsi que d'une salle d'eau équipée d'une douche, d'un lavabo et de toilettes.

Quant aux espaces communs, on y trouve une piscine intérieure chauffée, une salle de conférence, une boutique de souvenirs, une salle de lecture avec deux ordinateurs à disposition, des restaurants et deux bars. Sur l'un des ponts, des transats sont alignés pour profiter du soleil et des beaux paysages.

A noter que le navire est le plus haut de gamme naviguant en Russie. "Il offre tout le confort d'un bateau 5 étoiles moderne et répond aux exigences de croisiéristes désirant s'adonner à la découverte tout en bénéficiant du confort optimum", nous assure Mr Souleille. Mais cela a évidemment un coût... Comptez de 2.750 euros pour une cabine standard (11m²) à 4.050 euros pour la suite la plus chère (32m²). Un prix qui comprend cependant les vols aller-retour, les transferts en navette et d'autres facilités (voir sur le site internet du tour-opérateur les détails).

Le M/S Tchekhov

Une croisière aux facettes multiples

Quant aux raisons qui doivent pousser le touriste à envisager une telle croisière, elles sont diverses. Mais la principale est certainement l'opportunité d'observer la Russie sous tous ses aspects. Le voyageur pourra en effet découvrir les deux mégapoles que sont Saint-Pétersbourg et Moscou. En restant à quai plusieurs jours dans ces deux villes, cela permet d'en admirer toutes les splendeurs au travers diverses excursions. Dans notre cas, n'ayant pas effectué toute la croisière mais seulement l'étape des trois premiers jours à Moscou, nous vous formulons ci-dessous 5 bonnes raisons de visiter la capitale. Mais outre ces deux grandes villes, ce voyage offre la possibilité de voir la vraie Russie, celle des villes intermédiaires et des villages. Ce sera également l'occasion de longer des paysages grandioses que seul le bateau rend possible à voir.



Alain Souleille pointe d'autres attraits de cette croisière: "C'est tout d'abord la possibilité de découvrir un pays qui est si proche et si loin. Si proche car la Russie fait partie de l'Europe, c'est une culture européenne. Si loin parce que c'est vrai que l'histoire nous a un peu séparé. Les habitudes, la culture, les façons de vivre sont quand même un petit peu différentes de ce que nous avons l'habitude de vivre en Europe occidentale. Ensuite, nous avons en Russie un patrimoine culturel extrêmement riche. Nous avons de grands musées, de grands opéras, des philharmonies, un folklore extrêmement riche avec des traditions et un art populaire très vif. Cette croisière, c'est la découverte de tout cela." On précisera qu'à bord un conférencier spécialiste de la Russie

Le président All-Ways - Rivages du Monde insiste beaucoup sur le côté nouveau du pays: "Il y a une Russie nouvelle depuis le changement de régime. On parle ainsi de la nouvelle Moscou avec les quartiers d'affaires ; c'est une ville qui fourmille d'inventivité, de création. Donc c'est un peu une raison "nouvelle" de venir découvrir un pays qui je le répète est si proche et si loin."

Quant à ceux qui auraient peur d'avoir le temps long à l'intérieur du navire, de nombreuses activités sont prévues. Initiation à la langue russe, cours de chant russe, jeux apéritifs, concerts et soirée dansante... Chaque jour, un conférencier viendra débattre sur l'histoire et la civilisation russe. Et dans vos chambres, des programmes en rapport avec le pays vous seront aussi proposés. Le tout en français car il s'agit d'une croisière exclusivement francophone.

Enfin, on pointera encore une raison plus "traditionnelle": une telle croisière, c'est confortable et agréable. On arrive le premier jour, on pose ses valises, on visite, on participe à des spectacles, à des jeux, à des animations et puis le dernier jour, on refait sa valise.

Moscou et ses joyaux





Cinq bonnes raisons de visiter Moscou

> La Place Rouge

On ne doit plus la présenter, tout le monde la connaît mais elle reste incontournable si vous visitez Moscou. De par la splendeur et grandeur des bâtiments qui l'entourent (Kremlin, Kitaï-gorod, cathédrale de Basile-le-Bienheureux), la Place Rouge ravira l'oeil des curieux. Et qui sait si vous ne tomberez pas nez à nez avec une célébrité, à l'instar de nous avec... Gilbert Montagné.

> Le métro

Si vous n'avez pas le vertige en prenant les longs escalators qui descendent très en profondeur, vous serez bluffés par la beauté du métro de Moscou. Celui-ci, très propre et magnifique de par la diversité de son architecture, n'est pas célèbre dans le monde entier pour rien. Si les premières stations datent de 1935, elles n'ont rien perdu de leur éclat! Avec la croisière "La voie des Tsars", un guide vous présentera et expliquera les stations les plus prestigieuses.

> La Colline des moineaux

Appelée autrefois monts Lénine, la Colline des moineaux est le point le plus élevé de Moscou avec une altitude maximum de 220 mètres. Pourquoi s'y rendre? Tout simplement pour profiter d'un panorama incroyable sur une partie de la ville. De plus, l'université d'Etat de Moscou, l'un des édifices les plus symboliques de la capitale, se trouve à quelques centaines de mètres et vaut le détour de par son architecture (240 mètres de haut et 36 étages).

> Les illuminations de nuit

Si Paris est surnommée la Ville lumière, Moscou n'est pas en reste. De nouveaux éclairages ont été installés un peu partout et mettent en valeur les principaux bâtiments et nouveaux quartiers de la capitale. Une excursion est d'ailleurs proposée dans la croisière pour observer , à pied et en bus, ces magnifiques illuminations.

Moscou et ses illuminations de nuit

> La gastronomie locale

Si des plats de la cuisine traditionnelle russe seront proposés à l'intérieur du bateau, ils sont adaptés aux goûts européens. C'est pourquoi nous vous conseillons vivement de tester la nourriture locale dans la ville même. Ce n'est pas le choix qui manquera...





Comment y aller

Avec All Ways Cruises, la filliale belge du croisiériste français Rivages du Monde, vous êtes pris en charge depuis l'aéroport de Bruxelles jusqu'à l'aéroport de Moscou (ou Saint-Pétersbourg), via des vols Brussel Airlines ou Lufthansa. Le transfert sur place de l'aéroport jusqu'au bateau est également assuré via une navette de bus. Le prix des vols et transferts est inclus dans l'offre globale.





Se renseigner

Les prochaines croisières sont programmées entre mai et septembre 2020 (en dehors de cette période, les conditions climatiques ne permettent pas la navigation). Toutes les informations sur les sites de Rivages du Monde (https://rivagesdumonde.fr) et de sa filliale belge All Ways Cruises (http://www.all-ways.be)