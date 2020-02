Quand on pense à un séjour à la montagne en hiver, la première chose qui vient à l’esprit, c’est le ski (ou le snowboard, ne faisons pas de jaloux). Les activités de glisse sont évidemment au centre de ces quelques jours de vacances, mais une étude de MMV (second opérateur hôtelier dans les Alpes, NdlR) montre que les vacanciers se laissent tenter par d’autres activités. Plus qu’un séjour sportif, les amoureux de la montagne aiment profiter de nouvelles expériences, mais aussi se reposer.

Relevons tout d’abord que 50 % des voyageurs partent en famille. Un chiffre qui peine à grimper tant une semaine à la montagne peut coûter cher, entre ski pass, logement, nourriture et location ou achat de matériel.

(...)