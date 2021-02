Depuis les annonces du dernier comité de concertation du 5 février dernier, c’est l’effervescence dans les différents centres de vacances du pays. Alors que les hôtels ont pu rester ouverts, avec des restrictions, depuis le début du second confinement, ce n’était pas le cas des campings ou autres villages de vacances. Il restait donc une semaine chrono pour tout préparer, d’autant plus que les réservations ont afflué dès vendredi soir ! “De notre côté, c’est un vrai succès, assure Lucia Sanchez, porte-parole de Center Parcs. Nous avons ouvert nos portes ce vendredi et nous comptions déjà 70 % de taux d’occupation en milieu de semaine. Ce chiffre a encore évolué et nous devrions afficher complet ou presque durant la semaine. C’est plutôt l’Ardenne qui a du succès par rapport à la côte.”

Même son de cloche du côté de Durbuy et des responsables du centre de vacances Sunclass. “Le plus gros des réservations via notre site a été enregistré dès l’annonce de vendredi dernier. On peut dire qu’on est complet à plus de 70 % et que nous allons connaître une semaine similaire à celle de l’année passée. On a donc résorbé le retard en très peu de temps. Nous retrouvons un peu de positif et nous sommes enthousiastes. Pour les vacances de Pâques, cela commence doucement aussi mais nous nous concentrons avant tout sur la semaine de vacances qui commence”, explique Cécile Cornelisse, assistante de direction du centre de vacances.