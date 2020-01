Le Club Med vient de rénover, agrandir et transformer son Resort pour en faire un 4 tridents des plus chaleureux.

Une meute de chiens aux abois s’impatiente au bas des pistes enneigées qui jouxtent l’héliport de l’Alpe d’Huez. Manifestement très excités à l’idée de prendre au plus vite le départ de la promenade, ils ne tiennent plus en place, hurlant comme des loups, harnachés à leur traîneau. Huskies de Sibérie, Alaskan, bergers des Pyrénées, Groenlandais, Polar speed ou encore husky croisé chien de chasse, ils semblent n’avoir qu’une envie : fouler la neige au plus vite et emmener dans leur sillage les heureux badauds venus goûter aux joies d’une balade en chiens de traîneau. Trente ou quarante-cinq minutes de bonheur à l’état pur à travers des paysages à couper le souffle.

Le signal donné, ils s’élancent aussitôt, taisant leurs aboiements incessants pour faire place au silence de la montagne, ponctué toutefois des ordres de conduite de leur meneur, appelé musher. Et nous voilà embarqués sur la via ferrata Pierre-Ronde, une des deux boucles proposées par l’organisation Second souffle.

Vue de traîneau, et non plus à ski, à pied, en raquettes ou encore du télésiège, la montagne prend soudainement une autre dimension. La magie opère. Pour peu, on se prendrait à s’imaginer aventurier dans le Grand Nord alors que, derrière nous, qui sommes confortablement assis dans le traîneau, c’est Estelle qui guide la meute. "Maistro, serre à gauche…", "Droite, droite, tourne… Bien, continue", "Bon chien, Elia…", "Stop, les p’tits loups. Parfait, ça". Les ordres bienveillants de leurs maîtres s’enchaînent et les chiens, pour la plupart recueillis dans des refuges, chez des vétérinaires ou des particuliers des quatre coins de la France, y répondent avec bonheur.

Que ce soit Moka, Joy ou Ottawa - ils sont une soixantaine -, ils semblent manifestement heureux d’avoir trouvé là un nouvel emploi au grand air (traîneau en hiver, cani-rando en été). À raison de huit chiens par traîneau en général, juste devant le traîneau, il y a les chiens de traction, appelés de "will to go" ; ce sont les chiens les plus puissants. Au milieu, on trouve les chiens de vitesse, et tout devant, les chiens de tête ou d’obéissance, qui répondent à une dizaine d’ordres comme gauche, droite, stop, demi-tour… Mais quels qu’ils soient, doux comme des peluches et très affectueux, tous cherchent les caresses amplement méritées, avant comme après la promenade.

Une rénovation de fond

Cette belle balade en chiens de traîneau est l’une des expériences qui est, comme dans bien d’autres stations de sports d’hiver, proposée à l’Alpe d’Huez où le Club Med’vient d’entièrement rénover, agrandir et transformer avec beaucoup d’élégance son hôtel ainsi passé de 2 à 4 tridents, de 356 à 442 chambres, de deux à quatre kids clubs. Il aura fallu 18 mois au complexe "skis aux pieds", situé à 1860 mètres d’altitude, pour faire peau neuve. Ambiance chic et chaleureuse, le grand Resort partiellement paré de bois offre une longue terrasse orientée plein sud. Que du bonheur pour admirer les sommets enneigés tout en sirotant l’apéro dans les fauteuils moelleux.

À l’intérieur, les lieux à l’ambiance feutrée déploient tout ce dont on peut rêver pour un séjour idyllique : restaurant du Pic Blanc ou son tout nouveau Gourmet Lounge "Les Alpages" quand l’envie vous dit de goûter aux meilleurs crus régionaux et aux spécialités du terroir, un espace Spa by Payot, avec piscine intérieure chauffée, jacuzzi sur la terrasse extérieure, hammam, salles de cardio et fitness… Il se positionne ainsi comme "un Resort haut de gamme, trendy et éclectique, rassemblant toutes les générations, familles, amis, couples, et offrant un large choix de glisse et de nouvelles expériences pour tous ainsi qu’une atmosphère conviviale et cosy pour de merveilleux moments de partage dans une station ensoleillée."

Et de fait, la station prétend bénéficier de 300 jours d’ensoleillement par an. Une aubaine pour s’essayer aux multiples expériences, qu’il s’agisse de randonnée du lac Noir au lac Besson, de freeride pour faire sa trace loin des pistes, de prendre de la hauteur pour admirer de plus près les glaciers des Grandes Rousses, le snake gliss, une descente en luges articulées à la tombée de la nuit… Ou, pourquoi pas, s’essayer au ski-jöering, skis aux pieds, traqué par un cheval. "Nul besoin d’être skieur confirmé, il suffit de savoir tenir ses skis parallèles pour ressentir des sentations inoubliables dans un environnement exceptionnel", nous assure-t-on.

À ces sensations-là, d’autres préféreront peut-être l’après-ski à La Folie Douce (photo), the place to be perché au sommet du télésiège des Marmottes. Mais l’un n’empêche pas l’autre…

5 bonnes raisons de venir au Club Med

> Le royaume des petits rois

Pour la troisième année consécutive, le site "European best destinations" a élu l’Alpe d’Huez meilleure station de ski d’Europe. Exposé plein sud, le nouveau resort bénéficie de 300 jours de soleil par an et de 250 km de pistes, jusqu’à 3300 mètres d’altitude. Tout cela en fait le plus beau balcon sur les Alpes au cœur du massif de l’Oisans.

> La formule all inclusive

Au Club, tout est prévu et tout est compris : des cocktails aux cours de ski donnés par l’École de Ski française (ESF), en passant par le matériel dernier cri, le ski pass ou encore l’encadrement des enfants de 4 mois à 17 ans. Une expérience all inclusive à vivre pleinement.

> Boissons chaudes en bas des pistes

C’est un détail, mais c’est tellement réconfortant : que ce soit au départ des cours ou à l’arrivée, café, thé ou chocolat chaud sont proposés aux skieurs pour se réchauffer sur des airs de musique. Lambada et autres.

> Un concept : le snow motion

De plus en plus de férus de sports d’hiver souhaitent alterner exploits sportifs sur les pistes et moments de détente et contemplation. La réponse de Club Med à ces besoins est Snow Motion, un concept de voyage holistique donnant une nouvelle dimension aux vacances à la montagne. Ceux qui choisissent la formule Snow Motion peuvent combiner des demi-journées de sport et des forfaits de bien-être, tout en profitant de l’ensemble de services du Resort.

> Yoga a gogo

En vue d’une expérience de voyage holistique, Club Med a également créé la Yoga Academy avec cours et ateliers selon la méthode Vibhava créée par Heberson Oliveira.

Comment venir à l’Alpe d’Huez

En train : jusqu’à la gare de Grenoble, à 65 km ou 75 minutes de route jusqu’à la station.

En avion : de Zaventem à l’aéroport de Grenoble, 90 minutes jusqu’à la station de l’Alpe d’Huez.

Se renseigner : Club Med Alpe d’Huez Route de l’Altiport, 38750 Huez, France Téléphone : +33 4 76 79 75 70 Site : www.clubmed.be