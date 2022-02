Le pass 3 doses est d’application, en Italie et en Autriche, même pour les 12-18. Les ados belges risquent de ne pas être à jour.

Les voyages ne sont pas interdits, mais se compliquent, même au sein de l’UE. Le pass numérique européen est évidemment réclamé pour voyager à l’étranger, mais plusieurs pays y ajoutent des règles, sans compter les pass sanitaires locaux qui tournent au pass vaccinal. Pour la France, on sait que le pass ne concerne que les plus de 16 ans, avec une souplesse pour les moins de 18 ans au niveau de la troisième dose. En Autriche et en Italie en revanche, la troisième dose est bien réclamée pour les 12-18 ans. "À partir du 1er février 2022, la validité d’une double vaccination sera réduite à 180 jours. Les personnes de moins de 18 ans font exception : pour elles, la deuxième vaccination est valable 210 jours. La vaccination de rappel (troisième vaccination pour tous les vaccins) reste valable 270 jours. Les enfants entre 12 et 15 ans doublement vaccinés peuvent, si leur deuxième vaccination remonte à plus de 210 jours, bénéficier des tests réguliers prévus dans le ‘Holiday-Ninja-Pass’", communiquent les autorités autrichiennes.

(...)