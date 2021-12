Ce bon est remboursable en cas de non utilisation au bout d'un an. C'est ce qui ressort de l'accord conclu entre Ryanair et l'association de défense des consommateurs Test Achats. Le remboursement de frais liés aux désagréments subis a également été convenu. "Les discussions menées avec Ryanair ont abouti à un accord selon lequel tous les passagers concernés recevront un bon à valoir, d'une valeur comprise entre 250 et 400 euros, en fonction de la distance de leur vol annulé ou retardé. Ce bon pourra être encaissé s'il n'a pas été utilisé après un an", a déclaré jeudi matin Test Achats.

"Par ailleurs, les frais supplémentaires et raisonnables, pour l'hébergement à l'hôtel et pour la location de voiture par exemple, et d'autres frais directement liés aux annulations et aux retards, pourront également être récupérés soit directement auprès de Ryanair soit via Test Achats", a précisé l'association.

"Nous nous réjouissons de l'accord conclu avec Ryanair, unique en Europe, qui permet à tous les passagers concernés par les retards et annulations de l'été 2018 d'être indemnisés plus rapidement que si nous avions dû aller au bout d'une procédure judiciaire", a déclaré Jean-Philippe Ducart, manager Public Affairs et Media Relations de Test Achats. "Nous continuerons à œuvrer pour que toutes les compagnies aériennes prennent au sérieux les droits des passagers".

Les passagers lésés peuvent consulter le site Web www.testachats.be/ryanair pour obtenir plus d'informations. En outre, dans le cadre de cet accord, les passagers peuvent également contacter la ligne d'assistance gratuite pour toute question au 0800 29 510, du lundi au vendredi entre 09h00 et 18h00.

En juillet 2019, Test Achats avait lancé une action collective contre la compagnie aérienne irlandaise à bas prix Ryanair, parce que celle-ci refusait de rembourser des passagers lésés. En juillet et en août 2018, 172 vols de Ryanair avaient été annulés ou retardés à la suite d'une importante grève des employés de la compagnie. Des milliers de personnes n'ont pas pu prendre leur avion et se sont parfois retrouvées contraintes de prolonger un séjour à l'hôtel ou de réserver et payer un autre vol.

En décembre 2020, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles avait déclaré recevable l'action intentée par Test Achats. Il avait alors choisi le système d'opt-in, c'est-à-dire que ce sont les personnes lésées qui doivent exprimer elles-mêmes explicitement leur souhait de rejoindre l'action collective, pour pouvoir prétendre ensuite, le cas échéant, à une indemnisation.

Le tribunal avait ainsi ordonné à Ryanair d'avertir par mail tous les passagers qui ont été concernés par les annulations et retards de vol lors de l'été 2018, soit environ 30.000 personnes, pour les informer de l'action collective. Ceux-ci avaient alors un délai de trois mois pour manifester leur choix de la rejoindre ou non.

Selon cette procédure, au-delà de ce délai de trois mois, une phase de négociations peut s'ouvrir endéans six mois, afin de laisser encore la possibilité aux parties de trouver une solution entre elles, avant d'en arriver au procès. C'est de cette manière qu'un accord vient d'aboutir entre Ryanair et Test Achats.