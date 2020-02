En hiver, les séjours à la montagne se multiplient dans les Alpes françaises. Si les Belges sont connus pour être des locataires réguliers en haute altitude, ils ont tendance aussi à exporter la brique qu’ils ont dans le ventre.

C’est simple, les investisseurs belges sont sans cesse plus nombreux à acquérir un bien dans les Alpes, notre pays figurant dans le top 3 des plus gros acheteurs, derrière la France, bien sûr, et le Royaume-Uni.

(...)