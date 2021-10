Après une fin de saison 2020 gâchée par l’arrivée du Covid-19 et une saison 2021 tout à fait au point mort, les stations de ski vont pouvoir retrouver des clients dans les semaines à venir. Si on ne sait pas encore quelles seront les mesures sanitaires en place, les dernières discussions sont plutôt positives et permettraient d’imaginer la saison sans pass sanitaire, du moins pour monter sur les télésièges, télécabines et téléskis. De quoi rendre les Belges enthousiastes, comme le montre le baromètre mené par Contours, le cabinet français spécialisé dans le secteur du tourisme, des loisirs et de la culture, à l’initiative de l’Agence Savoie Mont Blanc. "Cinq Belges sur dix déclarent être certains de partir en vacances cet hiver alors que 40 % sont encore indécis. Leur destination ? Au niveau des séjours envisagés, les Belges semblent vouloir se recentrer fortement sur des vacances à la montagne (41 %) au détriment de la campagne et du littoral (ce dernier reculant de 36 % à 29 % par rapport aux répartitions habituelles de séjours)", apprend-on.

(...)