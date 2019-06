La hantise de nombreux automobilistes, c’est la panne sur la route des vacances. Outre le stress et le danger que cela peut engendrer lorsque l’on tombe en panne sur l’autoroute, mieux vaut aussi avoir une bonne assistance pour éviter de voir le budget vacances sérieusement plombé par un remorquage d’urgence.

Si vous n’êtes pas couverts pour une assistance à l’étranger, pas de panique, il n’est pas encore trop tard pour réagir. Et si vous ne souhaitez pas souscrire un contrat à l’année, c’est désormais possible également.

Mobly vient de lancer cette alternative des plus flexibles : vous ne payez pour bénéficier de l’assistance à l’étranger que pour la durée effective de votre séjour. En plus, vous pouvez la demander en quelques clics seulement depuis l’appli Mobly Go sur votre smartphone. Vous y indiquez les dates de début et de fin de vos vacances en voiture, ainsi que quelques données personnelles. Et c’est tout. Les tarifs sont aussi transparents puisque cela vous coûte 2,5 € par jour.

"Quel que soit le problème, Mobly essaiera toujours de réparer votre voiture sur place. Si cela ne fonctionne pas, la voiture est remorquée vers un garage à proximité. Ensuite, nous veillons à ce que le conducteur, les autres occupants de la voiture ainsi que le véhicule soient rapatriés en toute sécurité", indique Gerit Nollet, PDG de Mobly.

Et si votre voiture est immobilisée chez un garagiste, l’assistance dépannage de Mobly peut vous fournir une voiture de remplacement pour une durée allant jusqu’à 5 jours. De quoi, au moins, profiter de ses vacances en espérant que la panne ne soit pas trop grave et la réparation pas trop coûteuse...