Cet été, Brussels Airport proposera pas moins de 185 destinations directes, indique l'entreprise dans un communiqué ce jeudi. "Une offre vaste et diversifiée, avec également six nouvelles destinations dont Aruba, Curaçao et La Havane", ajoute-t-elle. D'autres nouvelles liaisons depuis Brussels Airport sont également prévues, comme Las Palmas et Ténérife en Espagne, et Nador et Al Hoceima au Maroc.

Le but de l'aéroport est clair : renouer avec les chiffres d'avant-crise, lorsque 202 destinations étaient proposées durant l’été 2019.

Arrivée ou retour de certaines compagnies

Au moins quatre nouvelles compagnies aériennes, dont la compagnie aérienne néerlandaise Transavia, stationneront également à l'aéroport de Bruxelles dès la fin du mois de juin.

"Nous pouvons également compter sur le retour de trois compagnies aériennes à Brussels Airport, qui reprennent leurs opérations après deux ans d’absence liées à la crise sanitaire", est-il précisé dans le communiqué. Ainsi, à partir de fin mars, la compagnie Delta Air Lines reprendra des vols quotidiens vers New York/JFK. Trois vols par semaine en direction de Montréal seront opérés par Air Transat à partir du mois de mai. Et enfin, CSA Czech Airlines reprendra, dès fin mars, les vols en direction de Prague.