L’interdiction de voyager pour le plaisir en février a obligé nombre de familles à modifier leurs plans vacances de Carnaval. Tout profit pour la Côte et l’Ardenne belges, dont les parcs locatifs (maisons, appartements, gîtes, chambres d’hôtes) font d’ores et déjà quasiment le plein. Du moins les biens dont la taille équivaut quasiment à celle d’une "bulle familiale + 1". Et l’intérêt des Belges ne s’est pas limité à la seule semaine de congé scolaire (du lundi 15 au vendredi 19). Mais, même s’il y a eu un rush ces deux dernières semaines sur les locations, la saison n’était déjà pas si mal emmanchée.

1. Une semaine de Carnaval quasi "sold out" en Ardenne

Le mois de janvier a été assez rock and roll sur le front des locations de vacances en Ardenne, entre annulations de grands groupes non réglementaires et fortes demandes de bulles. "Résultat, les maisons jusqu’à dix personnes sont quasiment sold out, indique Joris Vandendooren, porte-parole d’Ardennes-Étape, qui commercialise quelque 2 000 biens. Pour la semaine de Carnaval, il ne nous reste que cinq à dix maisons. Dès qu’un nouveau bien de ce type rentre, il part à une vitesse folle."

Surtout s’il s’agit du must du moment : "Une localisation où l’on respire, en bordure d’une forêt, proche de sentiers de balades ou de randonnées, souligne-t-il. C’est le critère numéro un, bien avant le luxe ou les équipements."

Pour la semaine précédant celle de Carnaval, il reste environ 200 maisons dans le portefeuille d’Ardennes-Étape. "Mais, il y a une semaine, il y en avait encore 400. Elles ont été louées par des familles dont les enfants suivront les cours à distance cette semaine-là", détaille Joris Vandendooren, précisant qu’il s’agit "quasi exclusivement" de familles néerlandophones. "Pour la semaine de Carnaval, nous avons encore un peu de marge, tempère Khevyn Torres, chargé de communication pour l’ASBL Gîtes et Chambres d’hôtes de Wallonie, dont le portefeuille d’offre comprend environ 800 biens. Et davantage de réserves pour la semaine précédente."