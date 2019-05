Arêches, c’est d’abord une station de ski, située entre 730m et 2 300m d’altitude, que nous avions découverte en hiver avec beaucoup de plaisir. La beauté des paysages enneigés et le charme du village avaient fait germer en nous l’idée d’y revenir user les crampons de nos vélos à la belle saison. Nous avons donc chargé les VTT sur la voiture et pris la route pour en avoir le cœur net. Nous n’avons pas été déçus ! (...)