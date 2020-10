Ce vendredi, les experts ont fait le point sur la situation du coronavirus en Belgique. Après avoir détaillé les chiffres, Yves Van Laethem a apporté des précisions concernant les voyages. La carte avec les codes couleurs avait été mise à jour la semaine dernière.

Il note que de plus en plus de régions passent au rouge en Europe. Au niveau de la France, le nombre de zones rouges a également fortement augmenté. "Si la situation venait à se détériorer encore la semaine prochaine, il est fort possible que l'entièreté du territoire français passe au rouge, comme ça été le cas pour l'Espagne", a-t-il ainsi déclaré.