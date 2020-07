Lisbonne fait donc partie de la zone rouge depuis ce jeudi. Cela veut dire que tous les Belges de retour de cette zone doivent observer une quarantaine de 14 jours et se faire tester à leur retour. Une situation que Benoît a vécue de près, lui qui était en voyage à Lisbonne du 3 au 9 juillet. "En partant, je n’ai eu aucune indication spécifique sur les mesures à suivre puisque les Affaires étrangères n’avaient pas encore décrété que Lisbonne était en zone rouge, raconte-t-il. Ce que j’ai par contre pu voir, c’est que Ryanair n’était pas très regardant sur le comportement de ses voyageurs. Lors du vol aller, personne ou presque ne portait de masque, et nous n’avons pas eu de contrôle de température à l’embarquement. "

Une situation étonnante, voire inquiétante, d’autant plus que les autorités portugaises avaient déjà pris des mesures dans certains quartiers de la capitale. "Les règles concernant le port du masque sont beaucoup plus strictes là-bas et donc beaucoup mieux appliquées. Il y a une discipline qu’on ne connaît pas en Belgique ."

