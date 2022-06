La start-up European Sleeper souhaite mettre en service un train de nuit vers Barcelone au départ d'Amsterdam, avec des arrêts à Anvers et Bruxelles, selon une demande adressée mercredi à l'Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM). Plus tôt ce mois-ci, European Sleeper a déjà annoncé vouloir proposer des trains de nuit à destination des Alpes et du sud de la France en collaboration avec le tour-opérateur néerlandais Sunweb. Le trajet vers Barcelone serait une extension estivale de cette offre.

Chris Engelsman, co-fondateur d'European Sleeper, espère que le train pourra circuler dès l'année prochaine ou en 2024. La notification à l'ACM mentionne déjà un calendrier à partir du 10 décembre 2023, mais le lancement du service pourrait intervenir plus tôt.