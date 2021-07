Alors que les vacances débutent, les tour-opérateurs et les compagnies aériennes commencent à revivre. On est encore loin des chiffres de la période précédant la crise sanitaire, mais il s’agit tout de même d’une bouffée d’oxygène pour tout un secteur. Et alors que les Belges n’ont pas encore tous réservé leurs vacances et préfèrent miser sur les last minute, une nouvelle compagnie aérienne débarque à deux pas de notre pays. À l’aéroport de Lille, la compagnie Binter va proposer des vols à destination des îles Canaries, généralement aimées des Belges.