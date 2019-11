L’hiver approche et les stations de sports d’hiver s’apprêtent à accueillir leur lot de touristes. Parmi elles, Brides-les-Bains qui n’est pas la plus grande ni la plus chic et sûrement pas la plus haute ! C’est précisément ce qui fait son charme et lui permet de pratiquer des prix doux, hiver comme été.

La station village des 3 Vallées propose en effet des tarifs d’hébergement 30 à 50 % moins chers qu’en altitude.

Mais à Brides, se loger moins cher ne veut pas dire se loger moins bien. Le village est aussi une station thermale et les skieurs peuvent largement en profiter. La plupart des hôtels et résidences de deux à quatre étoiles, de construction récente, offrent des équipements de bien-être.

(...)