Les Belges reprennent donc massivement la route des vacances. Une bonne nouvelle pour le secteur des tour-opérateurs, agences, sites de réservations ou autres compagnies aériennes, mais est-ce que les touristes étrangers ont, eux, envie de revenir chez nous ? Car si les Belges ont (re)trouvé de l’intérêt pour leur propre pays grâce à la crise, les grandes villes belges comme Bruges, Gand ou encore Bruxelles ne voient pas revenir les touristes étrangers. Et surtout ceux qui viennent de loin. " Dans l’ensemble, c’est assez encourageant et le secteur redémarre tout de même, note Yves Fonck, président de la Brussels Hotels Association. On est encore loin des chiffres de 2019, et on voit surtout que les touristes lointains venus des États-Unis ou du Japon sont toujours très rares, que ce soit pour le business ou le loisir. "

(...)