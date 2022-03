Le Covid-19 semble être derrière nous, même si on peut se demander si on connaîtra un vrai retour à la normale un jour. Quoi qu’il en soit, les vacances vont reprendre avec beaucoup plus de facilité dès Pâques.

Les destinations rouvrent les unes après les autres et la dernière en date n’est autre que la Tunisie. Généralement dans le top 5 des destinations préférées des Belges jusqu’en 2019, le pays a appliqué une politique dure durant la crise sanitaire. Mais, dès Pâques, nous serons encore les bienvenus à Tunis, Djerba ou ailleurs.