Si certains n’ont aucun doute sur leur prochaine destination, d’autres hésitent. Les forces et faiblesses de chaque formule.

La semaine des vacances continue avec La DH. Maintenant que tout s’éclaircit en ce qui concerne les modalités de départ et que les grandes tendances sont connues, il est l’heure de faire un choix. Si on sait qu’on partira principalement en Europe et que la voiture restera le moyen de transport le plus utilisé, cela ne dit pas encore tout sur la formule choisie sur place. Village de vacances, camping, location privée ou encore hôtel all-in, autant de formules qui s’offrent aux vacanciers. Nous faisons pour vous le tour des avantages et des inconvénients pour chaque formule, sans oublier de parler du prix, critère principal pour la majorité des familles. Commençons par la formule qui sera la grande tendance de l’été, les locations de maisons ou d’appartements privés.