Avec le retour du beau temps et des températures presque printanières, les Belges ont pris d’assaut les plages de la côte ce week-end. Une bonne nouvelle pour les loueurs de vélos et de cuistax, satisfaits de ces vacances de Carnaval. “Nous avons très bien travaillé tous les jours de la semaine. Et samedi et dimanche, ç’a été l’apothéose !”, s’enthousiasme Rudi Cattrysse, gérant d’un magasin de location de vélos au Coq (De Haan). “On a réalisé une marge de 80 % sur notre chiffre d’affaires habituel sur toute la semaine. Je pense que les gens avaient envie de liberté et de profiter de la météo.” A Coxyde, même constat pour Bénédict Ollivier, gérante de “Coxy-Kart” : “Les gens ont commencé à venir le mardi. On a eu beaucoup de familles et de retraités. Sincèrement, vu la situation on s’en est très bien sortis.” A Ostende, où la fréquentation a été considérée comme “dense” par le baromètre de l’office du tourisme de la mer du Nord, les clients étaient aussi au rendez-vous. “On a eu vraiment beaucoup de monde en semaine, et encore plus ce week-end. On espère pouvoir travailler aussi bien dès le week-end prochain”, avance Jonathan, employé chez “Nico fun on wheels” à Ostende. Selon les loueurs de la côte, une plus grande majorité de touristes était wallonne. “Chez nous, la clientèle était à 75 % wallonne”, souligne “Coxy-Kart”. Même constat à Ostende et au Coq.

Après une belle semaine de locations, les professionnels attendent maintenant les vacances de Pâques avec impatience. “On croise les doigts pour que la météo soit bonne et que les gens reviennent en masse sur les plages”, espère Rudi Cattrysse. Nouveau rendez-vous donc le 4 avril prochain. “On espère que d’ici là, l’Horeca aura rouvert ses portes”, poursuit le gérant de “Fietsen Cattrysse”. D’ici Pâques, on attend donc les Belges de pied ferme sur le littoral de la mer du Nord.