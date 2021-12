Carrefour et Lidl France se sont lancés, il y a plusieurs années déjà, sur le marché du voyage, mais aucun opérateur belge n’avait encore franchi le pas. Fort de son expérience dans l’Hexagone, Carrefour a décidé de décliner son offre sur le marché belge. C’est ce mercredi 1er décembre que l’on pourra découvrir le catalogue (en ligne), et le distributeur annonce d’ores et déjà des rabais pouvant atteindre 80 %.

"Ce nouveau service vise à rendre le meilleur accessible à tous en proposant des offres variées : citytrip, séjours all inclusive, séjours au ski, locations, campings, location voiture, les clients auront accès à une offre complète", indique Carrefour.