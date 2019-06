Le bambou roule sur le dos, dou-ce-ment. Il imprime bientôt quelques mouvements plus appuyés. Suivent une série de savants tapotements. Il n’y a pas à dire, le soin au bambou, 50 minutes montre en main, fait du bien. Tout simplement. "C’est le massage que nous avons créé, nous Deep Nature, pour Center Parcs, car c’est le seul élément végétal que l’on retrouve dans tous les parcs, explique Laura Metz, Spa manager du luxueux ensemble (1 600 m2) qui jouxte le centre du Domaine des Trois Forêts, dans la région de Metz et Strasbourg. On a créé ce massage qui va être vraiment relaxant, décontractant, à l’image de Center Parcs. Les gens qui viennent en vacances ont besoin de détente, de lâcher prise. On propose ce massage uniquement sur les parties arrière du corps, qui sont souvent pleines de tensions, de nœuds. Les praticiennes s’aident du bambou pour pouvoir exercer des pressions et travailler plus en profondeur dans les muscles."

Le massage se poursuit dans la cabine "Émotion". La praticienne, telle Shiva, alterne mains - que l’on imagine au nombre de 4, au moins… - et baguette de bambou d’une petite quarantaine de centimètres. "Le massage au bambou est issu (...)