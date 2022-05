On ne doit presque plus présenter le groupe Pierre&Vacances Center Parcs, des noms qui résonnent familièrement aux oreilles des vacanciers belges et européens.

Depuis quelques années, le groupe veut métamorphoser son offre, avec son plan baptisé "Reinvention 2025". Comme son nom l’indique, le but est de revoir sa copie pour pratiquement l’ensemble de ses sites, à coups de rénovation, amélioration et nouveaux concepts. Et pour en profiter, il va falloir mettre la main au portefeuille. Car les rénovations entamées ont pour notamment pour but d’upgrader une bonne partie des logements, pour aller vers une "premiumisation" de l’offre, comme l’indiquent Frank Gervais, CEO de PVCP et Olivier Garaïalde, Directeur Général de PVCP, avec qui nous avons eu l’occasion de discuter plus en détail de l’avenir de la marque.