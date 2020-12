Comme chaque année, Élodie et son mari ont réservé une semaine aux sports d’hiver début janvier. "Nous avions réservé cet été en pensant que le virus était derrière nous".

Malheureusement pour eux, la situation a beaucoup évolué, en Belgique et en France. "Nous attendons surtout des précisions de la France qui devrait réévaluer le 15 décembre la situation pour les stations de ski. Nous partons le 2 janvier et si la France annonce une ouverture sûre et certaine des remontées mécaniques un peu plus tard, nous décalerons notre séjour. Si cela reste flou, nous partirons comme prévu et nous profiterons du séjour autrement."

(...)