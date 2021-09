“Le 1er juillet, l’avis de voyage négatif pour l’Europe prenait également fin, rendant possibles tous les voyages à forfait vers des destinations européennes indépendamment de leur code couleur”, indiquait Tui Belgium dans son communiqué publié lundi. Résultat : “En comparaison avec l’été 2020, trois fois plus de personnes ont réservé des vacances en avion.” Et de nuancer : “Néanmoins, ce résultat ne représente que la moitié du nombre de voyageurs de 2019 lors des dernières vacances d’été ‘normales’. Les codes couleur en constante évolution ainsi que les avis de voyage négatifs pour les pays non européens en sont les principales raisons.”