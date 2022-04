HERO Pass

Avec le HERO Pass, vous avez accès piéton illimité à certaines remontées mécaniques, aux espaces aquatiques et à de nombreuses activités : tennis, beach volley, pétanque, tennis de table, mini-golf, slackline, complexe multisports, tir à l’arc, fitness, biathlon laser, randonnée et trail organisés, aquagym, cirque, trampoline, châteaux gonflables… Le pass complet Premium pour Arc 1600 et Arc 1800 est à partir de 99€/personne pour 7 jours. Ce montant est réduit à 39€ en se limitant à Arc 1800 ou à 43€ pour Arc 1600. Ceux qui le préfèrent peuvent également acheter des crédits pour chaque activité via l’offre HERO Cool.

HERO Camp

Cette offre se destine aux 4 à 17 ans qui bénéficient d’un accès à une multitude d’activités et d’un encadrement par les « HERO Coach » du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Deux pass distincts sont proposés au prix de 186€/7 jours : Mini pour les 4 à 6 ans et Junior pour les 6 à 17 ans. Trampo-bungy, mini quad, jardins d’aventures et nouveau parcours tyro, espace forme et bien-être… chacun trouvera son bonheur. Les pass HERO Camp comprennent aussi la plupart des avantages des HERO Pass. En prime, les 6 à 17 ans en quête d’adrénaline peuvent opter pour le HERO Pass Extrême (216€ pour 7 jours). Celui-ci comprend de multiples activités encadrées supplémentaires : mountain kart, eau vive, laser game, VTT, via-ferrata, parcours du Mont Blanc…

Early booking

Ce n’est pas tout. En réservant vos pass entre le 2 et le 31 mai, vous bénéficiez de 20% de réduction. Maintenant, à vous de jouer !

Offres soumises à conditions. Infos et réservations sur lesarcs.com/hero.

Office de Tourisme Les Arcs-Bourg Saint Maurice

+33 (0)4 79 07 12 57

lesarcs.com