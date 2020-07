Malgré la reprise de vigueur de l'épidémie en Belgique et en Europe, et les mesures de reconfinement partiel imposées ci et là, les routes du soleil, durant ce premier week-end du mois d’août, seront particulièrement chargées. Touring prévoit un trafic "exceptionnellement difficile" dans le sens des départs et celui des retours. Samedi sera particulièrement compliqué : il est catégorisé jour noir en France.

Selon Touring, la circulation sera déjà dense jeudi (jaune) mais sans embouteillages. Dans le sens des départs vendredi est classé rouge en Allemagne et en France et donc circulation très difficile avec files à partir de midi jusqu’au soir. Ailleurs en Europe le trafic sera très chargé avec quelques ralentissements (orange). Pendant la nuit de vendredi à samedi, le trafic sera très chargé et les premiers bouchons sont à prévoir à l’aube. Dans le sens des retours vendredi est un jour orange en France et classé journée jaune ailleurs en Europe.

Samedi est absolument à éviter dans le sens des départs (noir en France ; rouge ailleurs en Europe) ainsi que dans le sens des retours (rouge) : il y aura des embouteillages du matin jusqu’au soir. Même les routes alternatives seront en surcharge. Ce sera en Europe le jour le plus difficile des vacances.

Dimanche restera difficile. Dans le sens des départs dimanche est classé rouge en Suisse, en Autriche et en France dans la région de l’Île-de-France et dans la vallée du Rhône. Les embouteillages y seront inévitables. Ailleurs en France et en Allemagne Touring prévoit moins d’encombrements (orange). Dans le sens des retours quelques problèmes de circulation sont à prévoir en Allemagne (orange). Ailleurs en Europe Touring prévoit une circulation dense mais fluide (jaune) .

Toujours pas mal de trafic dans les deux sens le lundi (jaune) mais sans problèmes notables.

Touring conseille de partir le jeudi, dimanche ou lundi. Le meilleur jour pour revenir est le vendredi, le lundi et en moindre mesure le dimanche.