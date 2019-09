La désillusion était grande, hier matin, pour les nombreux vacanciers qui espéraient encore pouvoir s’envoler vers leur lieu de villégiature. Tous les départs de Thomas Cook ont en effet été annulés.

L’annonce par le ministre de l’Économie, Wouter Beke, de l’activation du Fonds de garantie voyages, signifie plus que probablement l’arrêt complet des activités de Thomas Cook Neckermann. Et, de facto, l’annulation de toutes les vacances réservées. "Nous ne laissons désormais plus les vacanciers embarquer, même sur un vol ‘mixte’ de Brussels Airlines (NdlR : vol sur lequel se retrouvent des clients Thomas Cook et d’autres passagers)", indique Leen Segers, porte-parole de Thomas Cook Alors, que faire ?

(...)