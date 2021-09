Comme tout le secteur du tourisme, Club Med a souffert ces derniers mois. Lockdown, fermeture des frontières, interdiction de voyager, pass sanitaire ou encore quarantaine ont mis des bâtons dans les roues du tour-opérateur, qui a dû se réinventer et, surtout, se montrer patient. Mais, après un été qui s’est mieux passé que celui de l’année passée, il est l’heure de dresser le bilan avec Éric Georges, directeur Benelux de Club Med. "Il faut déjà rappeler que notre produit phare pour le marché belge, ce sont les vacances au ski, indique-t-il. Autant dire que jusqu’en mars nous avons frôlé le zéro pointé avec la fermeture des remontées mécaniques en France et l’interdiction des voyages non essentiels en Belgique. Seul notre village de Saint-Moritz, en Suisse, était ouvert. Par la suite, nous avons recommencé à vendre dans le courant du mois de mai, pour les vacances d’été. "