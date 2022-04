Si vous avez réservé un vol Ryanair dans les jours ou semaines à venir, vous avez sûrement reçu un e-mail il y a quelques jours. Ce dernier évoque la nouvelle "taxe avion" émise par le gouvernement fédéral et en application depuis le 1er avril dernier. Dans cet e-mail, Ryanair indique que "le 25 mars 2022, sans donner de préavis aux compagnies aériennes ou aux passagers, le gouvernement belge a introduit une nouvelle taxe de vol pour tous les passagers au départ de la Belgique à partir du 1er avril 2022. Cela signifie que même si un passager a réservé un vol avant le 25 mars, qui doit partir de Belgique à partir du 1er avril, les compagnies aériennes sont tenues de collecter cette nouvelle taxe auprès du passager. Il existe différents seuils fiscaux en fonction de la destination et de la distance parcourue. La taxe applicable concernant votre vol s’élève à X € (2 €, 4 € ou 10 € en fonction du vol et de la distance parcourue, NdlR ) par passager.