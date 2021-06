Test Achats a dressé son classement, et les grands acteurs actifs en Belgique s’en sortent bien.

Les vacances approchent, et il est plus que temps de penser à sa prochaine destination. Si des incertitudes règnent toujours en ce qui concerne le pass sanitaire européen, les feux passent peu à peu du rouge à l’orange, et bientôt au vert.