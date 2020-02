Le tour-opérateur TUI a été informé qu’un voyageur italien séjournant à Tenerife dans l’hôtel H10 Costa Adeje Palace a contracté le coronavirus. L’hôtel a été mis en quarantaine par les autorités locales et les vacanciers ne peuvent pas quitter l’hôtel.

110 voyageurs belges du tour-opérateur TUI séjournent actuellement dans cet hôtel. TUI est en contact avec les autorités de l’île et la direction de la chaîne d’hôtels H10 afin de pouvoir disposer de plus d’informations.

Pour les vacanciers qui devaient loger dans cet hôtel dans les prochains jours, TUI fera le nécessaire pour les informer le plus rapidement possible de la situation et leur proposer une solution de remplacement. De plus amples informations seront communiquées dans la journée.